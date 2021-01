MONTEPRANDONE – Screening gratuito per la prevenzione del contagio da Covid-19, in programma da oggi, venerdì 22 gennaio, a domenica 24, per i cittadini di Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena.

Test al Bocciodromo comunale di Monteprandone. Orari: 8-13 e 14-19.

