TERAMO – Sono complessivamente 40025 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 212 nuovi casi su 10793 tamponi (di età compresa tra 2 e 97 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 34, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1358 (di età compresa tra 71 e 94 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila e 5 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 28007 dimessi/guariti (+529 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10660 (-327 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 583092 tamponi molecolari (+4162 rispetto a ieri) e 21946 test antigenici (+6631 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 1.9 per cento.

442 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 43 (-2 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10175 (-324 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 11839 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+31 rispetto a ieri), 8851 in provincia di Chieti (+80), 8276 in provincia di Pescara (+45), 10550 in provincia di Teramo (+61), 342 fuori regione (-2) e 167 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

