GROTTAMMARE – Nell’ambito dell’accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale – Intervento “decido liberaMente” e del Progetto “A mente Libera”, che si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, il Servizio Informagiovani in Rete e la Eos Cooperativa Sociale propongono una diretta Facebook lunedì 25 gennaio alle ore 16.30.

Parlerà la dottoressa Barbara Fioravanti del servizio Europe Direct Regione Marche sulle opportunità di mobilità e formazione per i giovani nell’Unione Europea. La diretta sarà visibile sulla pagina Facebook,

