CANALE 13. Una bella novità attende i tifosi della Samb e quelli marchigiani: Scienziati nel Pallone, oltre che sulla nostra Web Tv ogni lunedì alle ore 18.30, andrà in onda sui canali di Settegold dal prossimo mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 17, con replica due giorni dopo.

La redazione, con in testa il promoter e creativo Gian Marco Marconi, ha accettato la proposta del canale televisivo che ha sede a Padova. Sette Gold è molto conosciuta in Italia, la trasmissione di punta è Diretta Stadio il cui palinsesto è questo: notizie, collegamenti con gli stadi di tutta Italia, emozioni, dibattiti. Dalla serata di sabato e per tutto l’arco della domenica, Diretta Stadio dà spazio al campionato di serie A con gli anticipi, le gare tradizionali e il posticipo. Senza dimenticare le emozioni della Champions League.

È una syndication televisiva italiana a carattere nazionale esordita nel 1999. In pochi anni ha coperto buona parte del territorio italiano con i suoi ripetitori, affiliandosi di volta in volta con varie televisioni locali di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria e Abruzzo.

Da stasera mercoledì 20 Gennaio, quindi, anche le Marche avranno sulla TV di casa e in digitale (CANALE 13), uno spazio con la trasmissione che parla principalmente di Sambenedettese Calcio ma con sipari sulle altre quattro squadre marchigiane: A. J. Fano, Fermana, Matelica e Vis Pesaro. Il primo ospite, tutto da vedere e ascoltare, è Gianni Rosati profondo conoscitore del calcio della nostra regione oltre che dirigente per molti anni del Carpi, prossimo avversario della squadra di Zironelli.

Invitiamo le città di Fermo, Fano, Matelica e Vis Pesaro a sintonizzarsi alle 17 con il canale digitale numero 13 perchè Rosati, senza peli sulla lingua, ha espresso opinioni interessanti che riguardano le loro squadre di calcio oltre che la Sambenedettese.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.