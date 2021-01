TERAMO – “I Carabinieri della Stazione di Pineto, nella tarda serata di ieri hanno perquisito l’abitazione di una coppia del luogo, la quale riceveva frequenti visite da parte di tossicodipendenti del posto. Durante la perquisizione i militari dell’Arma hanno trovato oltre mezzo etto di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, nonché tutto l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento delle singole dosi”.

Si apre in tale modo la nota stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo diffusa il 19 gennaio: “I due sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quanto di illecito trovato in loro possesso è stato sequestrato sottoposto a sequestro penale”.

