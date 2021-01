SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lito Fontana, il popolare trombonista sambenedettese di fama mondiale, ha riservato una ghiotta novità che porterà la sua arte cristallina nel fascinoso mondo del web. Il musicista rivierasco, infatti, grazie all’opera del figlio Daniele (produttore di molti cantanti, anche italiani e tra poco anche di un famoso rapper di Amburgo) e della moglie Mona Ayoub, ha aperto da sabato 9 gennaio il suo canale Youtube “Lito Fontana Official” sul quale trovare tanti contenuti musicali, video e interviste.

“Sono stati necessari oltre due mesi di lavoro – spiega Fontana, che vive a Innsbruck – ma alla fine ho realizzato il mio sogno e sono già strafelice per l’impatto che il mio canale ha avuto, visto che già in pochi giorni è stato visualizzato da tantissime persone. Attraverso questo mezzo – prosegue – conto di raggiungere tutti i miei fan, anche quelli che dal Sudamerica mi seguono con tanto affetto e naturalmente quelli italiani. Sul canale sono ascoltabili anche i miei due Cd When I walk alone e A mi manera, oltre a tanti contenuti speciali. Tra qualche giorno, inoltre, sarà disponibile anche la registrazione del concerto di Natale che abbiamo tenuto in streaming dalla Haus der Musik di Innsbruck insieme alla Ret Brass Band. Un concerto che ha avuto un grande successo di visualizzazioni”.

L’emergenza virus ha reso impossibile i concerti dal vivo, che però faranno parte dell’attività futura di Fontana e uno in particolare è atteso con gioia. “A Dicembre – spiega – dovrei esibirmi a Mosca per due concerti, uno alla Casa della Musica e l’altro addirittura al Cremlino. Spero che l’emergenza per quel periodo sia passata e che io possa suonare davanti al pubblico russo. Anche se a me manca tanto San Benedetto e il suo mare, la mia famiglia e tutti i miei amici. Mia madre Teresa a febbraio compirà 80 anni e io non so se potrò essere con lei e questa cosa mi dispiace tantissimo”.

Fontana insegna al conservatorio di Hall in Tirol e sono diversi i suoi alunni che primeggiano nei vari concorsi musicali. “L’ultimo in ordine di tempo – conferma – è un ragazzo originario del Guatemala che ha vinto una borsa di studio nel suo paese e si è trasferito a Salisburgo per continuare gli studi di trombone sotto la mia guida. Ha vinto un premio internazionale online nella V categoria, riservata ai musicisti adulti, mentre un altro mio allievo spagnolo è arrivato nelle prime posizioni nella II categoria (16-19 anni)”.

A proposito dell’attività di insegnante di trombone, infine, va detto che le master class on line di Lito Fontana sono richiestissime in tutto il mondo. Scuole e conservatori di Norvegia, Svizzera, Germania, Lituania, Svezia, Austria, Italia e Spagna in Europa e Panama, Costa Rica, Messico e Guatemala in Sudamerica hanno proposto numerose volte lezioni del musicista sambenedettese, sempre molto apprezzate dai giovani allievi. L’ultima chicca riguarda una collaborazione recente con il compositore e direttore d’orchestra Otto M. Schwarz che ha richiesto l’opera di Fontana per alcuni libri musicali prodotti dalla sua casa editrice sui quali far esercitare i giovani trombonisti in duetti a due voci, ma anche trombone e piano. I libri saranno commercializzati sulle piattaforme iTunes e Spotify.

