TERAMO – Ancora controlli delle Forze dell’Ordine presso le stazioni ferroviarie, stavolta in provincia di Teramo.

In questi giorni la Polfer di Giulianova ha denunciato una persona poiché, in transito sul treno Sulmona-Teramo, non ha fornito generalità al capotreno. Quest’ultimo è stato anche minacciato.

“Inevitabile il deferimento” fanno sapere dalla Questura tramite nota stampa diffusa il 19 gennaio.

