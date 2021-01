SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione di due interventi, il montaggio di una gru in un cantiere in via Dari e lo spostamento di una linea elettrica in via Dandolo, con ordinanze della Polizia Municipale è stata disposta per domani 20 gennaio, nelle ore pomeridiane, la chiusura al traffico di via Morosini a partire dalla rotonda Merlini. Dalle 14 alle 18 di domani, dunque, chi proviene dal lungomare di Grottammare dovrà svoltare a destra nel sottopasso di via D’Annunzio.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.