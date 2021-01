AGGIORNAMENTO ORE 18

Ben 15 i decessi nella Regione Marche nelle ultime 24 ore per Covid-19. Il più giovane è di Montecassiano e ha 72 anni, morto all’ospedale di Civitanova.

Si sta alzando l’età media dei deceduti nelle Marche, salita ad 82 anni. Si alza anche la percentuale di coloro che hanno sofferto di altre patologie, 96,1%.

Non si sono registrati decessi nelle province di Fermo e Ascoli.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Sembra appiattirsi la curva relativa al numero dei ricoverati per covid-19 nelle Marche, dopo una crescita sostenuta da Natale alla metà di gennaio. Negli ultimi giorni si nota una certa stabilità: nell’ultima settimana l’aumento complessivo è stato soltanto di 5 unità.

Scendono in particolare i nuovi ricoverati: ieri 21, nella scorsa settimana hanno oscillato tra il doppio e il triplo.

Ricoveri in terapia intensiva: 85, ieri 85 (-), picco picco 94 il 3 dicembre

Ricoveri in terapia semi-intensiva: 162, ieri 161 (+1) picco 164 l’11 gennaio 2021

Ricoveri non in terapia intensiva: 425, ieri 430 (-5) picco 452 il 29 novembre

Totale: 672, ieri 676 (-4), picco 683 il 29 novembre.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4502 tamponi: 2481 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1002 nello screening con percorso Antigenico) e 2021 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 359 (57 in provincia di Macerata, 115 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 38 in provincia di Fermo, 22 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (68 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (97 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (24 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (19 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (8 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 90 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1002 test e sono stati riscontrati 51 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

