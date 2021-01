Prenderà il via il 23 gennaio “Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri,” un festival della durata di 5 mesi nato dalla volontà della Regione Marche / Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’AMAT, cui parteciperanno 60 compagnie con oltre 200 eventi di teatro, musica, danza e circo contemporaneo in streaming, on line, al telefono o via whatsapp.

Tra le 370 proposte pervenute in seguito al bando nato in risposta all’interruzione delle attività di spettacolo dal vivo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, sono stati selezionati, da una commissione composta da Federica Patti (ricercatrice e studiosa di arti multimediali), Gemma Di Tullio (organizzatrice del Teatro Pubblico Pugliese ed esperta di danza) e Gilberto Santini (direttore AMAT), i lavori di 60 compagnie con 545 lavoratori dello spettacolo coinvolti.

“La creatività non si ferma, lo testimonia l’ampia adesione a questo bellissimo progetto che la Regione Marche, insieme all’AMAT, sostiene convintamente”, ha dichiarato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento l’assessore alla cultura della regione Marche, Giorgia Latini. “Nonostante i teatri siano chiusi, siamo riusciti a realizzare questo festival, coinvolgendo tantissime compagnie del territorio marchigiano che hanno presentato i loro progetti per realizzare più di 200 eventi di teatro, musica, danza e circo contemporaneo.

La Regione Marche ha destinato complessivamente oltre trecentomila euro al bando “Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano”, una misura ampliata con ulteriori 186 mila euro, dando massima attenzione al settore, agli artisti e agli operatori che si trovano in particolare difficoltà per la pandemia. Sono fiera di questo cartellone così ricco, che dona ampio spazio alla creatività delle compagnie marchigiane che si sono espresse in tante modalità e che potranno farsi conoscere aprendosi ad una platea vastissima grazie a questa esperienza in digitale. Grazie ad AMAT per l’organizzazione e a tutti i partecipanti che con la loro arte hanno reso possibile questo festival. La cultura ci fa stare bene e ci regala emozioni di cui ora più che mai abbiamo bisogno”.

La prima fase del festival, che va dal 23 gennaio al 31 marzo, proporrà 104 eventi con la partecipazione delle seguenti 30 compagnie: Di Filippo Marionette & Ermelinda Coccia con Sabato Sand Art (dal 23 gennaio al 27 marzo, ogni sabato) e Mercoledì Marionette (dal 27 gennaio al 24 marzo, ogni mercoledì) su Vimeo, Giulia Bellucci & Marina Bragadin con Personaggi sul filo dei dialoghi mancati, al telefono (dal 25 al 31 gennaio), Teatrino Pellidò / Vincenzo Di Maio con Cà Del Pozzo su Youtube (27 gennaio), Piero Massimo Macchini con Fortuna Macchini su Zoom (31 gennaio), Collettivo Ønar con PPSS_Mosaico_020 via e-mail (da gennaio campagna di iscrizione), L’Abile Teatro con Who is the stranger? sul sito della compagnia (dal 3 al 24 febbraio, ogni mercoledì), Leda con Attitudine – realizzare un disco nell’era del Covid su Facebook, Instagram, Youtube (dall’8 al 22 febbraio, ogni lunedì) e Attitudine – Il Concerto su Facebook, Instagram e Youtube (15 marzo), Collettivo Delirio Creativo & Luigi Moretti con Cercasi Masha Disperatamente su Youtube (dall’11 al 14 febbraio), Circo Takimiri con Circo Storico Takimiri in diretta Diretto al cuore su Facebook e Arancia Television (11 e 14 febbraio), Asco con Caos Live su Facebook e Twitch (13 febbraio), Rosetta Martellini & Michele Scipioni / Fabrica Teatro con Racconti d’Inverno su Facebook e Youtube (17 febbraio e 24 marzo), Mario Mariani su Youtube e Zoom con Mario Mariani onlive. The Rossini Variations (21 febbraio) e Mario Mariani Onlive. Concerto (21 marzo), Teatro Linguaggi con Still waiting [4 episodi] su Facebook (21 e 28 febbraio, 7 e 14 marzo), Michela Paoloni con You are me su Facebook (26 febbraio), Roberto Zechini con Io sono Antonelli su Facebook, Youtube e sito dell’artista (27 e 28 febbraio), Numeri 11 con Alter Ego [3 appuntamenti] su Youtube (dal 28 febbraio al 14 marzo), Alice Toccacieli / Luoghi Comuni con Blue House_Esplorazione Performativa su Whatsapp e Zoom (dall’1 al 14 marzo), Simone Guerro con Teatro x corrispondenza sul sito del progetto (dal 5 al 19 marzo, ogni venerdì), Asini Bardasci & Pietro Piva Home_Let – Un Amleto su Zoom (5, 6 e 7 marzo), Oscar Genovese & Galassie Srl con Diavoli [5 episodi] su Facebook (5, 9, 12, 16 e 19 marzo), Ylenia Pace con Chat con delitto al telefono, Telegram e Whatsapp (7 marzo), Compagnia della Marca con Aprite i vostri occhi. Sopra e sotto il palco su Youtube (14 marzo), Lisi / Bragaglia / Cardarelli con Lingua Ignota_digital reload su Facebook e Youtube (14 marzo), Stefano Coppari Quartet con Lock su Facebook (19 marzo), Rokeya con Ritual: Acto I Oscuridad su Youtube, Mixcloud, Bandcamp e Instagram (20 marzo), Ginkgo Teatro con Risveglio su Youtube (21 marzo), Mara Oscar Cassiani con I am dancing in a room su Zoom e Youtube (21 marzo), Indipendance con Tu, come danzi? su Zoom (28 marzo), Teatro Patalò con Inventare la vita su Youtube (28 marzo, 29 marzo incontro con la compagnia) e Marco Fagotti con Confessioni di un povero diavolo su Facebook (31 marzo).

Nei mesi di aprile e maggio saranno presentati i lavori di queste altre 30 compagnie coinvolte ( il programma sarà reso noto prossimamente): Appennino Up – Festival dell’Appennino, Francesco Arcuri, Babelia & C.-progetti culturali, Roberta Biagiarelli, Andrea Baldassarri, Lorenzo Bastianelli _Teatro Sovversivo, Chiara Borsella, Federico Bracalente, Filippo Brunetti, C.G.J. Collettivo Giulio e Jari, Calvaresi Davide / 7-8 chili, Collettivo Collegamenti, Collettivo Vibrisse, Compagnia Teatri Della Plebe, Giuliano Del Sorbo, Raffaele Damen, La casa di Asterione, Lagrù Ragazzi, LAJ Big Band, Roberto Gazzani e Pablo Corradini, Mabò Band, Maledetti Cantautori/ Nicholas Ciuferri, Davide Combusti (The Niro), Ernesto Anderle, Francesco Marilungo / Chiara Caterina, Masako Matsushita con P. Paggi e The Sound of Marcello, Nufabric Records, Profili Artistici/ Barbara Alesse/ Ernesta Argira, Ruvidoteatro, Teatro Rebis, Teatrodelleisole, The Faccions, Threshold Francesco Savoretti, Fabio Mina, Andrea Marinelli, Umanesimo Artificiale, Cecilia Ventriglia.

Qui di seguito il programma da gennaio a marzo 2021:

DAL 23 GENNAIO AL 27 MARZO [OGNI SABATO]

VIMEO ORE 15

DI FILIPPO MARIONETTE & ERMELINDA COCCIA

SABATO SAND ART

DAL 25 AL 31 GENNAIO

TELEFONO DALLE ORE 20.45 [25-30/01] E DALLE 18 [31/01]

GIULIA BELLUCCI & MARINA BRAGADIN

PERSONAGGI SUL FILO DEI DIALOGHI MANCATI

DAL 27 GENNAIO AL 24 MARZO [OGNI MERCOLEDÌ]

VIMEO ORE 19

DI FILIPPO MARIONETTE & ERMELINDA COCCIA

MERCOLEDÌ MARIONETTE

27 GENNAIO

YOUTUBE ORE 18

TEATRINO PELLIDÒ / VINCENZO DI MAIO

CÀ DEL POZZO

31 GENNAIO

ZOOM ORE 21

PIERO MASSIMO MACCHINI

FORTUNA MACCHINI

DA GENNAIO A MARZO

E-MAIL

COLLETTIVO ØNAR

PPSS_MOSAICO_020

[campagna di iscrizione]

DAL 3 AL 24 FEBBRAIO [OGNI MERCOLEDÌ]

WWW.LABILETEATRO.IT ORE 18

L’ABILE TEATRO

WHO IS THE STRANGER?

DALL’8 AL 22 FEBBRAIO [OGNI LUNEDÌ]

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE ORE 14.30

LEDA

ATTITUDINE – REALIZZARE UN DISCO NELL’ERA DEL COVID

DALL’11 AL 14 FEBBRAIO

YOUTUBE ORE 18.30 E 21

COLLETTIVO DELIRIO CREATIVO & LUIGI MORETTI

CERCASI MASHA DISPERATAMENTE

11 E 14 FEBBRAIO

FACEBOOK, ARANCIA TELEVISION ORE 20.30

CIRCO TAKIMIRI

CIRCO STORICO TAKIMIRI IN DIRETTA DIRETTO AL CUORE

13 FEBBRAIO

FACEBOOK, TWITCH ORE 21.30

ASCO

CAOS LIVE

17 FEBBRAIO, 24 MARZO

FACEBOOK, YOUTUBE ORE 21

ROSETTA MARTELLINI & MICHELE SCIPIONI / FABRICA TEATRO

RACCONTI D’INVERNO

21 FEBBRAIO

YOUTUBE, ZOOM ORE 21

MARIO MARIANI

MARIO MARIANI ONLIVE. THE ROSSINI VARIATIONS

21 FEBBRAIO ORE 17.15, 28 FEBBRAIO ORE 21.15

7 MARZO ORE 9.15 E 14 MARZO ORE 17.15

FACEBOOK

TEATRO LINGUAGGI

STILL WAITING [4 EPISODI]

26 FEBBRAIO

FACEBOOK ORE 21.15

MICHELA PAOLONI

YOU ARE ME

27 FEBBRAIO ORE 22 E 28 FEBBRAIO ORE 18

FACEBOOK, YOUTUBE, WWW.ROBERTOZECHINI.IT

ROBERTO ZECHINI

IO SONO ANTONELLI

DAL 28 FEBBRAIO AL 14 MARZO [OGNI DOMENICA]

YOUTUBE ORE 19.30

NUMERI 11

ALTER EGO [3 APPUNTAMENTI]

DALL’1 AL 14 MARZO

WHATSAPP, ZOOM

ALICE TOCCACIELI / LUOGHI COMUNI

BLUE HOUSE_ESPLORAZIONE PERFORMATIVA

[necessaria prenotazione]

DAL 5 AL 19 MARZO [OGNI VENERDÌ]

WWW.TEATROPERCORRISPONDENZA.IT ORE 20.45

SIMONE GUERRO

TEATRO X CORRISPONDENZA

[chiusura prenotazioni 21 febbraio]

5, 6 MARZO ORE 21 E 7 MARZO ORE 18

ZOOM

ASINI BARDASCI & PIETRO PIVA

HOME_LET – UN AMLETO SU ZOOM

5, 9, 12, 16 E 19 MARZO

FACEBOOK ORE 21.15

OSCAR GENOVESE & GALASSIE SRL

DIAVOLI [5 EPISODI]

7 MARZO

TELEFONO, TELEGRAM, WHATSAPP ORE 18.30 E 21.30

YLENIA PACE

CHAT CON DELITTO

14 MARZO

YOUTUBE DALLE ORE 20 ALLE 24

COMPAGNIA DELLA MARCA

APRITE I VOSTRI OCCHI. SOPRA E SOTTO IL PALCO

14 MARZO

FACEBOOK, YOUTUBE ORE 21

LISI / BRAGAGLIA / CARDARELLI

LINGUA IGNOTA_DIGITAL RELOAD

15 MARZO

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE ORE 21.30

LEDA

ATTITUDINE – IL CONCERTO

19 MARZO

FACEBOOK ORE 21.30

STEFANO COPPARI QUARTET

LOCK

20 MARZO

YOUTUBE, MIXCLOUD, BANDCAMP, INSTAGRAM ORE 22

ROKEYA

RITUAL: ACTO I OSCURIDAD

21 MARZO

YOUTUBE ORE 18

GINKGO TEATRO

RISVEGLIO

21 MARZO

ZOOM, YOUTUBE ORE 19

MARA OSCAR CASSIANI

I AM DANCING IN A ROOM

21 MARZO

YOUTUBE, ZOOM ORE 21

MARIO MARIANI

MARIO MARIANI ONLIVE. CONCERTO

SUL FILM MUTO LE AVVENTURE DEL PRINCIPE AHMED

28 MARZO

ZOOM ORE 17.30

INDIPENDANCE

TU, COME DANZI?

28 MARZO

YOUTUBE ORE 21

TEATRO PATALÒ

INVENTARE LA VITA

[lunedì 29 marzo incontro con la compagnia su Zoom]

31 MARZO

FACEBOOK ORE 18.30 E 21.30

MARCO FAGOTTI

CONFESSIONI DI UN POVERO DIAVOLO

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni si può visitare il sito www.amatmarche.net.

