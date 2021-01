Rivedi la 14^ puntata stagionale di Scienziati nel Pallone, in replica anche su 7 Gold mercoledì e venerdì alle 17

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rivedi la 14^ puntata stagionale di Scienziati nel Pallone (in replica anche su 7 Gold mercoledì e venerdì alle 17

E’ intervenuto al telefono il presidente Domenico Serafino dicendo: “Già prima del Carpi i primi colpi, in difesa e sugli esterni. Schelotto ha ultimatum stasera altrimenti valuteremo altri.Valutiamo anche un argentino che gioca in Italia. Voglio rafforzare la squadra per giocarmi la possibilità di promozione, anche ai playoff, fino alla fine”

In studio ancheun approfondimento con il direttore sportivo marchigiano Gianni Rosati; una intervista dettagliata con l’attaccante rossoblu Facundo Lescano; un approfondimento sulle decisioni arbitrali con immagini dettagliate; uno sguardo sull’attaccante della Samb Manuel Nocciolini; l’approfondimento tattico alla “lavagna” e con le slide; e un saluto ai tifosi rossoblu da parte di Carmine Esposito, attaccante apprezzato all’inizio degli anni ’90 e negli anni 2000, poi in Serie A con Empoli, Fiorentina e Sampdoria.

In studio Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi, Walter Del Gatto, Pier Paolo Flammini.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.