MONTEPRANDONE – Comunicato stampa dei consiglieri di opposizione, del gruppo Futura, Bruno Giobbi e Marino Lattanzi.

Interveniamo in merito alle dimissioni dell’Assessore Gianpietro Vallorani.

Pur rispettando la legittima decisione dell’Assessore Vallorani non possiamo non evidenziarne il valore politico.

In particolare la fragilità dell’Amministrazione Loggi, resa evidente dalle dimissioni dell’Assessore alla vigilia della presentazione del primo bilancio di previsione, riferibile esclusivamente alla nuova giunta.

Le motivazioni addotte dall’assessore dimissionario, con riferimento alla programmazione, palesano la sfiducia verso il sindaco ed i colleghi di giunta.

Le dimissioni anche dalla carica di consigliere comunale manifestano l’intento di non voler avallare scelte non condivise senza porsi in aperto contrasto.

Futura ribadisce il proprio impegno e rassicura il proprio elettorato che continuerà a vigilare sull’operato dell’Amministrazione, onorando l’impegno assunto nell’interesse della Comunità.

