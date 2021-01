Jelenic nel primo tempo tronca il ciclo di vittorie consecutive di Zironelli. Rossoblu che protestano per un presunto rigore su Lescano al 90′

San Benedetto – Stadio Riviera delle Palme h 15 | Samb-Padova, giornata 19

FOTO DI ANDREA COSTANTINI E EMANUELA CHIAPPANI

Formazioni:

Samb (3-5-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Enrici; Masini, Shaka, Angiulli, Rocchi (1′ st Maxi Lopez – 11′ st Chacon), Trillò (26′ st Liporace); Nocciolini, Lescano. A disp.: Laborda, Di Pasquale, Chacon, Botta, Maxi Lopez, Malotti, Serafino, Mehmetaj, Lavilla, De Ciancio, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Padova (4-3-3): Vannucchi; Germano, Gasbarro, Rossettini, Curcio; Ronaldo, Hraiec, Della Latta; Jelenic(23′ st Santini), Paponi(23′ st Pelagatti), Bifulco (29′ st Nicastro). A disp.: Merelli, Burigiana, Valentini, Santini, Vasic, Fazzi, Biasci, Alndelkovic, Pelagatti, Beretta, Jefferson. Allenatore: Andrea Mandorlini.

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta (Maninetti/Feraboli). Quarto uomo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

Note:

⚽Marcatori: 18′ st Jelenic

Ammoniti: Hraiec e Germano (P)

🔴Espulsi:

🚩Angoli: 6-3

Andrea Mandorlini e Maxi Lopez e Botta prima della gara, i due argentini partono dalla panchina

COMMENTO VIDEO PRE PARTITA ⬇

🔴 DIRETTA

Primo Tempo

Mauro Zironelli

5′ Primo corner per il Padova affidato a Ronaldo, Della Latta spinge Cristini in area ed è fallo in attacco fischiato ai veneti.

8′ Gran sventagliata di Angiulli per Masini che premia la sovrapposizione di Shaka che però viene fermato da Gasbarro che allontana.

Samb-Padova (foto Emanuela Chiappani)

10′ Pasticcia un po’ la difesa del Padova, Nocciolini ne approfitta e prova il destro da fuori: Vannucchi blocca senza problemi particolari.

18′ ⚽ GOL DEL PADOVA. Jelenic aggancia un lungo lancio (i rossoblu lamentano il fuorigioco) e batte Nobile col destro per l’1-0 dei veneti. ⬇

Il Padova festeggia l’1-0

26′ Punizione dai 25 metri per il Padova, parte il brasiliano Ronaldo: alto. ⬇

La punizione di Ronaldo

44′ Angolo pAdova, Curcio in mezzo a cercare le torri, allontana la Samb.

45′ Secondo angolo per la Samb allo scadere ma Shaka non arriva. Fine primo tempo. Padova avanti 1-0.

COMMENTO VIDEO DEL PRIMO TEMPO DI PIER PAOLO FLAMMINI↓

Secondo tempo

1′ ⇅ Subito un cambio Samb, dentro Maxi per Rocchi. Sarà 3-4-3.

3′ Si scalda anche Chacon, che non gioca da tempo.

5′ Punizione dal limite dell’area sul lato sinistro, Angiulli lungo ma non arriva nessuno.

6′ Grande affondo di Bifulco, Enrici anticipa in corner Paponi appostato per segnare.

8′ Ancora Padova, Bifulco pesca sul filo del fuorigioco Paponi che davanti a Nobile calcia ma il portiere manda in angolo con un grande intervento.

11′⇅ Si fa male subito Maxi Lopez, la suo posto l’altro argentino Chacon, adesso sarà più un 3-4-1-2.

16′ Jelenic ci prova con una “bomba” da fuori, Cristini si oppone col corpo.

18′ Ronaldo batte una punizione da posizione defilata, palla in mezzo e Cristini allontana di testa ma c’era anche un fallo su Shaka.

23′ ⇅ Doppio cambio nel Padova, dentro Santini per Paponi e Jelenic per Pelagatti.

25′ Grande slalom sulla destra di Masini che mette in mezzo, respinto il suo cross basso.⬇

26′ ⇅ Entra Liporace per Trillò nella Samb.

29′ ⇅ Dentro Nicastro nel Padova per Bifulco.

29′ Corner pericolosissimo della Samb, palla dentro su cui non arriva per un pelo Shaka!

30′ Angulli dentro sul secondo palo dove schiaccia Nocciolini che disturbato da un difensore non riesce a dare forza e Vannucchi blocca facile.⬇

Nocciolini ci prova di testa

42′ Samb che non resce a pungere, 3′ al 90′ col padova che sembra poter portare in porto la gara gestendo bene il pallone.

45′ Contatto Lescano-Germano, l’argentino lamenta veementemente il rigore. L’arbitro dice che non c’è nulla.

L’episodio del rigore chiesto da Lescano

45+1′ ⇅ Fuori proprio Germano per Fazzi qunado sono segnalati 4′ di recupero dall’arbitro.

45’+ 3 Angiulli ci prova col tiro della disperazione ma Vannucchi para.

45′ + 4 Finisce qui, la Samb oerde 1-0 in casa contro il Padova.

