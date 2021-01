SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È del primo pomeriggio odierno, 15 gennaio, la notizia delle nuove modalità previste in Italia per l’emergenza Coronavirus.

Marche e Abruzzo torneranno in fascia Arancione da domenica 17 gennaio. Spostamenti tra Comuni solo tramite autocertificazione per motivi di necessità, salute e lavoro. Bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegna a domicilio. Vietati gli spostamenti tra Regioni, consentite le visite a congiunti e amici una volta al giorno (massimo due persone).

E domani, sabato 16 gennaio? Di che colore saranno Marche e Abruzzo? È arrivata poco fa la conferma che entrambe le Regioni saranno di colore “giallo”.

Quindi bar e locali aperti al pubblico fino alle 18 e spostamenti tra Comuni senza autocertificazione. Resta vietato lo spostamento tra Regioni.

