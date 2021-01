FERMO – Operazioni delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno segnalato alla Prefettura un 20enne della provincia trovato in possesso di hashish durante un controllo su strada.

Sempre nel Fermano, i militari sono intervenuti in una casa dopo una segnalazione giunta al 112: non si riusciva ad avere un contatto con il padrone dell’abitazione e i carabinieri, insieme a 118 e Vigili del Fuoco, sono entrati all’interno per constatarne la salute.

Un 70enne, infatti, era stato colto da malore. Soccorsi tempestivi, l’uomo è stato portato immediatamente in ospedale per le cure mediche dei sanitari.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.