SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dedichiamo volentieri uno spazio e un pensiero giunto in redazione da un nostro stimato lettore, Antonio Cellini, in memoria del fotografo Alfredo Giammarini, scomparso il 9 gennaio a San Benedetto.

Buongiorno, sono venuto a conoscenza della morte di Alfredo Giammarini tramite Riviera Oggi. Inutile rivangare gli aneddoti e la genuina simpatia che il personaggio trasmetteva ad una San Benedetto che non c’è più.

Vorrei umilmente suggerirle di mettere sul sito delle riprese di Giammarini in un Samb Lazio 1-0 goal di Di Nicola: in porta nella Lazio c’era Terraneo, dove Giammarini da dietro la porta, in occasione del goal, telecamera in spalla entrando in campo gridava “Bravi Bravi Bravi” ininterrottamente. (N.d.r. ci attiveremo presto per cercare il video in questione)

Quelle parole ancora rimbombano simpaticamente nella mia testa e ogni volta che passo davanti al suo ex negozio mi riempiono di ricordi davvero incredibili.

Ho tanti altri particolari ma dallo smartphone ci metto troppo tempo ad elencarli. Grazie per l’attenzione.

