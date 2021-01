SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Cari giovani, vi auguro di seguire la via che dà pienezza di significato e di gioia alla vostra vita. Questa via non è uguale per tutti, ma ognuno può trovare quella più adatta alla sua personalità, ai suoi doni, alla sua situazione. Vi sono tuttavia delle coordinate comuni, al di fuori delle quali non è possibile trovarla, e una di queste coordinate è proprio quella del servizio. Sicuramente la strada del servizio va controcorrente rispetto ai modelli dominanti, ma in realtà ognuno di noi si sente contento e realizzato solo quando è utile per qualcuno. Questo sprigiona in noi delle energie nuove, ci fa percepire che non siamo soli e dilata i nostri orizzonti”.

Con queste parole Papa Francesco salutava i ragazzi impegnati nei progetti di Servizio Civile nel 2016. Parole più che mai attuali anche in questo periodo di emergenza sanitaria, dove stiamo sperimentando che “nessuno si salva da solo”.

Una bella occasione per sperimentare la strada del servizio a favore dei più fragili potrebbe essere quella del bando di Servizio Civile Universale con 4 posti a disposizione per giovani tra i 18 e i 28 anni, presso la Caritas diocesana di San Benedetto del Tronto.

Il progetto “In Ascolto per l’inclusione – Marche” contribuisce alla realizzazione del programma “Inclusione sociale – Marche” con l’obiettivo di:

– ridurre il disagio socio economico e favorire l’inclusione delle persone fragili che si rivolgono ai centri d’ascolto delle Caritas migliorando il servizio d’ascolto,

– ottimizzando i servizi di erogazione dei beni di prima necessità, potenziando i percorsi di accompagnamento verso l’autonomia dei beneficiari,

– operando in sinergia con i vari soggetti pubblici e privati del territorio e favorendo momenti di incontro e scambio di buone prassi tra le varie diocesi.

La durata del progetto è di 12 mesi per un totale di 1.145 ore annue (5 giorni settimanali di servizio) in cui sono previsti giorni di permesso e giorni di malattia, e si svolgerà presso la struttura della Caritas diocesana in Via Madonna della Pietà, 111 a San Benedetto del Tronto.

Per conoscere e scaricare il bando si può pur consultare https://www.caritasanbenedetto.it/in-ascolto-per-linclusione-marche-bando-servizio-civile-universale/, mentre per tutte le info si può contattare la Caritas diocesana al numero: 0735/588785 (dal lunedì al venerdì 9-12:30) o all’indirizzo mail caritasbt@libero.it.

La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 febbraio 2021.

Ricordiamo che si potrà presentare la domanda esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ e che per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID (info su https://www.spid.gov.it/).

