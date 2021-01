MONTEPRANDONE – Di seguito una nota diffusa il 14 gennaio da Gianpietro Vallorani,ex assessore del Comune di Monteprandone.

Buongiorno a tutti i cittadini di Monteprandone.

Ringrazio chi mi ha sostenuto e votato 18 mesi fa e chiedo scusa soprattutto a loro per non aver portato a termine la mia esperienza per il periodo promesso.

Le ragioni sono molteplici ma su tutte vincono i miei valori.

Sono coerente con ciò che dico e faccio.

Avevo promesso a chi mi ha votato che mi sarei fatto da parte se qualcosa non avesse risuonato con il mio essere e non posso far altro che mantenere la promessa.

Mi dimetto dalla carica di Assessore al Bilancio, Commercio, Attività Produttive e Contenzioso da oggi.

Un in bocca al lupo per il prosieguo al Sindaco Sergio Loggi ed a tutta la squadra.

