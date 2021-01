DIGITAL TIC 3° PUNTATA: Strumenti e metodi per monitorare siti web e social media

Sei un’azienda? Una piccola attività? Un libero professionista? Ecco una rubrica che può aiutarti a muoverti nel web. Ascolta i consigli di Chiara Poli. In questo “Tic” parliamo di Metodologie qualitative, quantitative e tool online per monitorare siti web e social media. Info: 0735 585706 (anche whatsapp)

ANALIZZARE LA PROPRIA PRESENZA ONLINE | Metodologie qualitative, quantitative e tool online per monitorare siti web e social media

Scopri come monitorare la tua attività online, cosa analizzare e quali strumenti utilizzare per migliorare la tua comunicazione e promuovere al meglio il tuo sito web o il tuo e-commerce analizzando i dati e il comportamento degli utenti

Cosa Analizzare?

Capiremo cosa andare ad analizzare e quali sono gli step fondamentali per avviare una giusta strategia, l’analisi è il punto di partenza fondamentale per avviare la vostra strategia digital. Una strategia e una programmazione basata sui dati ci fornirà una base importante per pianificare, programmare e investire.

Quali strumenti utilizzare?



Social insight, Analytics del sito, Hatemap e tool di analisi Seo e test di velocità e performance del sito. Dall’analisi quantitativa a quella qualitativa nulla è scontato.

Dali insight dei nostri social media e dai dati estrapolati dai nostri analitycs dei siti web (es. da Google Analitycs) possiamo verificare il percorso dei nostri utenti, rintracciando dati demografici, geografici, dispositivi e browser di riferimento, pagina di atterraggio e tempo di permanenza sul nostro sito web, o anche monitorare i movimenti del mouse all’interno del sito e capire dove si focalizza l’attenzione dei nostri utenti inoltre sarà necessario “ascoltare” il nostro pubblico, capire se stiamo lavorando bene con la nostra comunicazione e capire come migliorarla e rimodularla in base alle esigenze del pubblico e magari capire in quale parte del nostro sito posizionare determinate immagini o prodotti da vendere.

Vi aspetto alla prossima puntata!

Guarda il video: Chiara ti darà alcuni spunti importanti per iniziare Per altre informazioni contattaci al numero: 0735 585706 (anche via whatsapp).

