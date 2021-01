Il punto vendita si trova in Corso Mazzini 279, San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 585220

Approfitta delle offerte di Dorelanbed San Benedetto.

Fino al 30 gennaio, Dorelanbed ti dedica un programma speciale con sconti fino al 50% sui prodotti in esposizione.

Inoltre, grandi occasioni su soluzioni personalizzabili e preordinabili, sulla esclusiva linea Myform, sui materassi a molle di media e alta gamma e sui sistemi letto.

Visita il sito internet https://www.dorelan.it/it/punti-vendita/negozio-dorelan-sanbenedetto

