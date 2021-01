AGGIORNAMENTO ORE 12 RICOVERATI

Si arresta la crescita, sostenuta negli ultimi giorni, del numero dei ricoverati nelle Marche, i quali restano stabili a 667 unità, con una sensibile decrescita però delle terapie intensive. Si resta quindi vicini al picco massimo della seconda ondata (nella prima si sfiorarono i 1200 ricoverati alla fine di marzo 2020), ma non c’è stato il temuto sorpasso.

Rispetto a ieri vi è anzi una contrazione notevole nel numero dei nuovi ricoverati: sono infatti 32, mentre ieri erano 87.

Ricoveri in terapia intensiva: 73, ieri 79 (-6), picco picco 94 il 3 dicembre

Ricoveri in terapia semi-intensiva: 162, ieri 159 (+3) picco 164 l’11 gennaio 2021

Ricoveri non in terapia intensiva: 439, ieri 429 (+3) picco 452 il 29 novembre

Totale: 667, ieri 667 (+38), picco 683 il 29 novembre.

Qui scheda completa: Gialla 13012021 ore 12

***

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7031 tamponi: 4588 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2579 nello screening con percorso Antigenico) e 2443 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 480 (121 in provincia di Macerata, 216 in provincia di Ancona, 81 in provincia di Pesaro-Urbino, 27 in provincia di Fermo, 17 in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (51 casi rilevati), contatti in setting domestico (76 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (124 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (26 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (24 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (11 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10 casi rilevati), screening percorso sanitario (10 casi rilevati). Per altri 148 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2579 test e sono stati riscontrati 82 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

Qui l’articolo di ieri

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.