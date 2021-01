Più di 30 i cinema che aderiscono al progetto on line in tutta Italia, ospitando le puntate nella propria pagina facebook. In ogni puntata 2 o 3 sale per volta si danno la staffetta per raccontarsi e parlare di temi che più gli stanno a cuore.

Il 14 gennaio la puntata sarà trasmessa dal Multisala Iris di Messina e Cinema Margherita di Cupra Marittima (AP) ed avrà per tema: “il vuoto non è il nulla”.

Gradito ospite un amico del Margherita l’attore Giorgio Colangeli, insieme allo scrittore Lucilio Santoni, che si alterneranno in letture, accompagnate dal sax di Guido Porrà, in conversazioni sull’argomento della puntata, strettamente legato all’attuale condizione dello spettacolo e in particolare delle sale cinematografiche:

“Il vuoto non è il nulla. Non è neppure una mancanza” (Martin Heidegger) “Siete invitati con noi all’interno delle platee vuote dei nostri cinema. La sala cinematografica è luogo di poesia, verità, illuminazione. Noi con Heidegger pensiamo che lo sia anche ora, che è vuota. Anzi, quel vuoto diventa il luogo del raccoglimento, della nostalgia del pieno, di un vuoto artistico nel quale ritrovarci insieme per un nuovo incantesimo, nel quale musica, letteratura, poesia e semplicemente condivisione culturale consolidano un senso mai perduto e ci traghettano verso un futuro in cui questo luogo sarà di nuovo abitato anche dai nostri e dai vostri corpi. Ringraziamo per la collaborazione il Dams di Messina” scrivono gli organizzatori.

E’ possibile seguire la diretta dalla pagina Facebook Cinema Margherita Cupra Marittima collegata alla pagina delle sale aderenti al progetto ‘Il cinema è di chi lo guarda’