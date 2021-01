RIPATRANSONE – “Si informa la cittadinanza che nei giorni 30 e 31 gennaio 2021 si terrà lo screening di massa per i cittadini di Ripatransone“.

Così, in una nota diffusa il 12 gennaio, il Comune di Ripatransone: “Le prenotazioni verranno aperte nei prossimi giorni sul sito www.cureprimarie.it. I cittadini che per esigenze di necessità (lavoro, famiglia, altro) si trovano presso i comuni limitrofi nei quali lo screening è in corso di svolgimento, possono anticipare il test previa prenotazione seguendo le indicazioni fornite sul sito suddetto”.

“Saranno forniti ulteriori aggiornamenti e dettagli tramite i canali di comunicazione istituzionali” concludono dal Comune.

