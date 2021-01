Lo rivela durante la nostra trasmissione il presidente Serafino. “Colantuono e Fusco via per delle diversità di vedute”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Stiamo trattando l’ex Inter Ezequiel Schelotto, ma ancora non c’è nulla di ufficiale mentre il posto di Colantuono come Dt lo prendera Gianni Improta (ex calciatore del Napoli)” queste le parole del presidente della Samb Domenico Serafino pronunciate in diretta durante la nostra trasmissione Scienziati nel Pallone. Il presidente dice poi di voler prendersi del tempo per scegliere il nuovo Ds al posto di Fusco: “La Lega ci dà ancora un po’ di tempo”.

Sui motivi del licenziamento di Colantuono e Fusco: “Licenziati per la diversità dii vedute ma rispetto per la loro professionalità”

