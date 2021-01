ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE – Ultimi appuntamenti per gli alunni che concludono il primo ciclo di istruzione e le loro famiglie con l’IIS Fazzini-Mercantini, per scoprire i sette indirizzi della scuola e scegliere di voler frequentare una delle due sedi.

La scadenza delle iscrizioni al primo anno di scuola secondaria di secondo grado è infatti fissata al 25 gennaio ma l’istituto tecnico di Grottammare e i due licei di Ripatransone offrono prima la possibilità di conoscere i loro indirizzi in due incontri che rispondono alle esigenze sia di chi vuole toccare con mano e gustare dal vivo gli spazi scolastici, sia di chi preferisce avere un’anteprima da casa di tutte le attività promosse dall’istituto.

Dunque venerdì 15 gennaio dalle ore 15 con prenotazione telefonica obbligatoria al 0735 – 586067 sarà possibile visitare la sede di Grottammare e/o la sede di Ripatransone. Invece domenica 17 dalle ore 15 e 30 nuovo open day virtuale delle scuole con modulo di prenotazione sul sito della scuola www.fazzinimercantini.edu.it. Il personale della segreteria didattica sarà a disposizione per la consulenza telefonica relativa alle iscrizioni on line di tutti gli indirizzi (tecnici e licei), dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 attraverso il numero 0735/586067.

Inoltre, nei giorni 15, 19, e 21 gennaio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, l’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie per la compilazione in presenza della domanda d’iscrizione a tutti gli indirizzi (tecnici e licei) presso l’Ufficio Didattica della sede di Grottammare, con obbligo di prenotazione al seguente link: https://calendly.com/fazzinimercantini/iscrizioni-2021-2022.

La Dirigente scolastica resta a disposizione per accogliere tutte le richieste che perverranno mezzo mail o per appuntamento all’Istituto, in particolare per quelle necessità legate ai bisogni educativi speciali a cui da sempre la scuola dedica attenzione e accoglienza con un team di docenti preparato e con attività inclusive pensate ad hoc. Per maggiori indicazioni su orari, spazi e modalità della didattica e per ogni curiosità che stimolino o sciolgano i timori dei futuri allievi l’IIS Fazzini-Mercantini rimanda al suo sito fazzinimercantini@edu.it e ai canali social. Uniti, collegati, connessi è il motto ma soprattutto lo spirito di una scuola che non sarà solo una scelta da voler fare ma un mondo da voler vivere.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.