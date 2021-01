SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Approvati i progetti per il Servizio Civile Universale promossi dal Cnca, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, ente accreditato di prima classe presso l’Ufficio nazionale del servizio civile, con cui la Cooperativa Sociale Ama Aquilone ospiterà in totale 18 volontari, ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 28 anni, per la durata di 12 mesi.

Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

La Cooperativa Sociale Ama Aquilone da più di 40 anni è impegnata nella gestione di strutture residenziali terapeutiche, fornendo accoglienza a chi ne ha bisogno attraverso solidarietà, inclusione, dignità e un impegno costante nella lotta contro la marginalità e le dipendenze patologiche.

I volontari selezionati saranno impegnati in uno dei 3 progetti selezionati.

Il primo, “LiberAzioni”, è finalizzato a promuovere la salute e il benessere nei consumatori di sostanze attraverso l’acquisizione di risorse e competenze trasversali.

Il progetto “ABCD … Abbi cura di me” è destinato invece alla tutela dei minori e alla promozione di un modello incentrato sulla partecipazione dei minori all’interno di centri e comunità di appartenenza.

In ultimo “Forte come Madre”, il progetto con il quale la Cooperativa Sociale Ama Aquilone tutela donne e madri in condizione di vulnerabilità, offrendo non solo ospitalità, ma anche gli strumenti necessari per una maggiore inclusione ed emancipazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto, pena l’esclusione dalla partecipazione della selezione e le domande di candidatura dovranno prevenire entro e non oltre lunedì 8 febbraio alle ore 14.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line (Dol), raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile Universale nei progetti della Cooperativa Sociale Ama Aquilone scrivere a Giada Di Nicola all’indirizzo mail giada@ama-aquilone.it o chiamare dal lunedì al venerdì ore 14-17 il numero 328 5591192.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.