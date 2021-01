SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Trovato morto nella sua abitazione di via Piemonte Alfredo Giammarini. Aveva 78 anni. Molto conosciuto in città e non solo per la sua attività di fotografo e di videoperatore. Negli anni ’70 fu tra gli artefici della nascita di Telecavo, una delle prime televisioni private d’Italia.

Di recente è stato ricordato poiché molte immagini relative al naufragio del Rodi, avvenuto 50 anni fa (23 dicembre 1970), erano state da lui registrate.

La redazione di Riviera Oggi esprime cordoglio ad amici e parenti.

