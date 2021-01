SALO’ – Mister Mauro Zironelli commenta la vittoria di Salò contro la Feralpi per 2-1.

“Una vittoria che vale tantissimo dopo la settimana che abbiamo passato fra voci di mercato e quant’altro, roba mai vista. Botta (uscito solo per precauzione) e Nobile decisivi? Sono stati tutti decisivi,abbiamo sofferto gli ultimi 20′ ma ci stava”.

“La difesa? Ha fatto una grande gara, loro hanno usato 5 attaccanti, tutti di categoria in questa partita. Voglio festeggiare i 30 punti però in questo momento”. Sul modulo: “Non voglio pensare a questo ma alla partita enorme di tutti, c’erano due 2001 in campo, certe analisi lasciano il tempo che trovano: siamo messi bene in classifica ma questi ragazzi si stanno impegnando fino alla fine e devo tantissimo a loro. Per fortuna abbiamo chiuso i giornali per fortuna perché certa roba non l’ho mai vista da nessun’altra parte”.

