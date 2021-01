MONTEPRANDONE – Il Presidente del Consiglio comunale Roberta Iozzi ha convocato il civico consesso per martedì 12 gennaio, alle ore 18.30, in prima sessione e in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Monteprandone.

Considerato che, alla luce del Dpcm del 3 dicembre, è fortemente raccomandato non allontanarsi da casa, la trascrizione integrale degli interventi della seduta stessa sarà messa a disposizione di tutta la cittadinanza sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it nei giorni successivi.

Nella locandina in primo piano l’ordine del giorno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.