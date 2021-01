SAN BENEDETTO DEL TRONTO/CUPRA MARITTIMA – Nei giorni 8 e 9 gennaio il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, si è recato in visita ufficiale alla Capitaneria di Porto-Guardia costiera di San Benedetto del Tronto, alla sede del 1° Nucleo subacquei della Guardia costiera, ed all’Ufficio locale marittimo di Cupra Marittima.

Durante la visita, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso, il Comandante Generale del Corpo, accompagnato dal Direttore marittimo di Ancona il Contrammiraglio Enrico Moretti e dal Comandante della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, il Capitano di Fregata Marco Mancini, ha voluto incontrare il personale degli Uffici per partecipare l’apprezzamento sentito per il lavoro costantemente svolto dalle donne ed uomini del Corpo, esortando a mantenere alta la motivazione anche in questo difficile periodo sia sotto il profilo sanitario che socio-economico. L’obiettivo è quello di rappresentare un’Istituzione di riferimento per la collettività.

Durante la sortita adriatica, il Comandante Generale ha incontrato il Sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, ed ha visitato il museo “Cantieri della Civiltà marinara” di Porto San Giorgio, un percorso multimediale dedicato alla tradizione marinara sangiorgese ed al Fortunale del ’35.

