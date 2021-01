RIPATRANSONE – È stata potenziata la pianta organica del Comune di Ripatransone con l’assunzione di quattro nuove risorse che hanno preso servizio presso gli uffici municipali a partire da mercoledì 30 dicembre 2020. L’operazione è ricompresa all’interno del piano di riorganizzazione operativa dell’ente che l’Amministrazione Comunale guidata da Alessandro Lucciarini De Vincenzi ha avviato dall’inizio del proprio mandato nel 2018.

Le quattro nuove figure vanno ad integrare e sostituire posizioni che negli ultimi anni avevano subito defezioni a seguito di pensionamenti e mobilità, andando a risolvere la saturazione di mansioni che gli uffici erano stati costretti a sopperire.

Le nuove assunzioni sono state eseguite attingendo da graduatorie esistenti, aspetto che ha reso necessaria una adeguata ma vincolata ripartizione tra personale a tempo pieno e tempo parziale.

A rafforzare gli uffici di Piazza XX Settembre, Ludovica Filippini e Michelangelo Mattii per l’area finanziaria con focus sulle attività contabili (cat. C, tempo parziale), Daniela Rivosecchi per l’area finanziaria, con focus sull’ambito dei tributi (cat. D, tempo pieno) e Julia Antolini per l’area amministrativa, con focus sui servizi a domanda individuale, servizi sociali e servizio civile (cat. D, tempo pieno). Le figure neo-assunte verranno formate per poter garantire una piena operatività nel corso dei prossimi mesi, dando così modo alle aree di essere completamente autonome e funzionali a regime.

“Finalmente osserviamo i frutti del lavoro di riorganizzazione che abbiamo instradato fin dall’inizio del nostro mandato”, dichiara il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi. “Un comune maggiormente organizzato è in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del cittadino, crescenti pertanto motivo di maggiore attenzione da parte della pubblica amministrazione. Con il rafforzamento dell’organico condotto negli ultimi mesi andiamo a potenziare aree strategiche per la nostra Città aumentando quindi la qualità del servizio erogato ai cittadini ripani. Voglio con l’occasione ringraziare il Segretario Comunale Pierluigi Grelli per l’incessante lavoro condotto in questi mesi. Do quindi il benvenuto a Julia, Daniela, Ludovica e Michelangelo, con l’auspicio che l’esperienza lavorativa appena intrapresa sia fruttuosa per il proprio percorso professionale e per il cammino di crescita che attende la nostra città”, conclude Lucciarini De Vincenzi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.