Nel silenzio di politica e istituzioni picene, la senatrice carpigiana Mantovani (M5S) si rivolgerà al Ministro della Salute. Nessuna spiegazione ufficiale dell’Area Vasta 5 nonostante l’App Smart4You sia da giorni inaccessibile e addirittura non siano visibili i documenti video di presentazione dell’iniziativa, all’avvio dello screening ad Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “È necessario far luce anche sulle notizie di stampa secondo cui nelle Marche ci sarebbero dei buchi nella sicurezza informatica dei dati sullo screening vaccinale e si riuscirebbe ad accedere ad anagrafiche e cartelle private di privati cittadini”.

Bisognava arrivare a Carpi per trovare un esponente politico che si interessasse in prima persona di quanto riportato nell’articolo del quotidiano Il Manifesto del 6 gennaio (“Marche, il buco dello screening: dati accessibili a chiunque“, il titolo del pezzo di Mario Di Vito).

Si tratta della senatrice Maria Laura Mantovani (M5S) che presenterà una interrogazione – oltre che per una vicenda relativa alle vaccinazioni nel Modenese, clicca qui – al Ministro della Salute Roberto Speranza, per conoscere nei dettagli la vicenda che riguarda da vicino l’Area Vasta 5 e la società Nbs Srl che gestisce l’App Smart4You ormai inaccessibile da giorni (senza alcuna motivazione ufficiale).

“Il presente tesserino è strettamente personale e consente di accedere ai servizi telematici dell’Area Vasta 5” si legge nel talloncino, “conservare con cura per accedere ai futuri servizi. Scarica l’App Smart4You. Leggi il Qr-Code per accedere al tuo percorso di streaming“.

Basterebbe poco in realtà per depotenziare la portata di questa interrogazione (ricordiamo che l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha spiegato che l’Asur regionale si rivolgerà alla giustizia per appurare eventuali responsabilità). Ovvero una risposta puntuale e ufficiale alle domande da noi pubblicate già ieri (clicca qui), alle quali siamo costretti di aggiungerne un’altra.

***

1) Qualcuno sa dire se l’App era realmente difettosa?

2) Perché l’App risulta inaccessibile o almeno inaccessibile a moltissimi utenti a partire dal 6 gennaio?

3) Qualcuno ha potuto o avrebbe potuto scaricare i dati sanitari dei cittadini marchigiani?

4) L’esborso dell’Area Vasta 5 per il “Servizio di Manutenzione e Assistenza con la NBS” pari a 210.214,31 I.V.A. esclusa, resta tale o sarà soggetto a revisioni?

5) Chi e perché ha rimosso il video caricato su YouTube con il quale, a seguito della conferenza stampa del 18 dicembre indetta per le giornate di screening Covid-19 ad Ascoli, si illustrava il procedimento per scaricare l’App Smart4You?

Qui il link alla conferenza stampa.

Qui il link al video caricato su YouTube e al momento non accessibile perché rimosso.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.