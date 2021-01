MARTINSICURO – Per l’anno 2020 le risorse che il Comune di Martinsicuro ha inteso destinare ai contributi saranno finalizzate in parte al sostegno di tutte le attività sportive individuali e di squadra ed in parte a quelle attività sportive che hanno subito un’interruzione a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica.

Le risorse, recuperate dai capitoli dedicati ad eventi che per l’anno 2020 non è stato possibile realizzare, sono state messe a disposizione di tutte quelle associazioni che causa Covid-19 hanno subito un’interruzione o chiusura delle proprie attività agonistiche con i propri atleti iscritti.

I fondi sono destinati alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale, per rimborso di spese di affiliazione a organismi sportivi, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché di spese di iscrizione ad attività e campionati sportivi, agonistici o non.

I soggetti che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo PEC: protocollo.martinsicuro@pec.it entro e non oltre le ore 13 del 29.01.2021. Il modulo per fare richiesta può essere scaricato a questo link oppure sul sito del Comune di Martinsicuro.

Una quota pari al 60 % dell’intero ammontare verrà destinata per la gestione ordinaria delle attività e verrà ripartita in base al numero di atleti tesserati al 30 ottobre 2020; la restante quota pari al 40 % dell’intero ammontare verrà destinata a sostegno della ripresa delle attività sportive e verrà ripartita in parti uguali tra i soggetti aventi diritto che a seguito di provvedimenti statali o chiusura degli impianti da parte dell’Ente abbiano subito un’interruzione delle attività di almeno 120 giorni, non consecutivi, nel corso dell’anno 2020.

“Le società sportive non saranno lasciate sole, specie in questo momento di difficoltà: il Comune c’è e continuerà a fare la propria parte al loro fianco”, sottolinea il consigliere Alessandro Casmirri delegato allo sport che continua: “Martinsicuro è una città ricca di sport, con molte Associazioni che sono un punto di riferimento vitale per famiglie, bambini e persone di ogni età , è importantissimo che la realtà sportiva possa risollevarsi e poter ricominciare in sicurezza e con aiuti adeguati, sperando che questo nuovo anno ci permetta la riapertura delle strutture comunali che ospitano numerose associazioni. Lo sport e l’attività fisica sono indispensabili per la salute di tutti, ma anche per la socialità, la formazione e la crescita dei più piccoli”.

