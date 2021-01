La nostra migliore pubblicità la fanno i nostri ex alunni: una ricercatrice, una biologa nutrizionista, un medico odontoiatra, uno staff manager, un imprenditore e tanti altri. Sono la dimostrazione che formiamo i futuri lavoratori della generazione 4C: connessi, competenti, competitivi e creativi

C’è il diplomato in manutenzione e mezzi di trasporto-settore elettrico ora imprenditore di successo, una ricercatrice universitaria che lavora nel team dell’Ospedale Sacco che ha scoperto il Coronavirus, un chirurgo maxillofacciale dirigente medico all’Ospedale Riuniti di Ancona: per noi parlano i fatti.

“Professor Franco buonasera sono Marco (nome di fantasia) del corso da elettricista, ci siamo incontrati l’altro giorno (…). La volevo ringraziare di cuore per la formazione che ci ha dato in quel corso, perché le sue nozioni sono state la base per il mio lavoro alla ditta (omissis), oggi ho appena firmato il contratto a tempo indeterminato, la ringrazio davvero di cuore nuovamente”.

Questa è la nostra scuola, un istituto che trasmette interessi, passione e cuore; ultimo ma non per importanza, un lavoro: il tasso di occupazione per alcuni settori è del 100%.

Siamo un campus: si possono frequentare le lezioni ed i laboratori al mattino, pranzare alla mensa del convitto e poi studiare per due pomeriggi a settimana gratuitamente nella biblioteca scolastica seguiti dai docenti curriculari, oppure partecipare alle attività del gruppo sportivo.

Siamo costantemente connessi con le aziende: oltre 250 ditte, che ospitano i nostri alunni durante gli stage (400 ore a partire dal secondo anno), contribuiscono all’aggiornamento professionale dei docenti, all’adeguamento dei programmi di studio in linea con il mercato del lavoro e delle nuove tecnologie.

Cosa aspetti a venirci a trovare? I nostri docenti ti faranno scoprire spazi, laboratori e opportunità durante l’open day di domenica 10 e sabato 16 gennaio (ore 15.30 -18.30) o durante un incontro personalizzato con data e ora a tua scelta.

Di seguito i link per le prenotazioni:

– per prenotare open day in presenza 10/16 gennaio: https://forms.gle/GJVtRKbj9mAHyZ2R8

– per prenotare un incontro personalizzato, in presenza o on line: https://forms.gle/MiXxSPR87cJncbkVA

Ulteriori info www.ipsia.edu.it /0735780525

