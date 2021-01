AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 9 decessi. Zero nel Piceno. Tutte le vittime odierne avevano pregresse patologie.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Più dieci. Anche oggi aumento dei ricoverati per Covid-19 nella Regione Marche: l’incremento è tra l’altro nella media registrata dalla nuova tendenza, iniziata a Natale, con una media, appunto, di un aumento di dieci unità al giorno: +142 infatti i ricoverati in 14 giorni.

Ma la data odierna fa segnare anche il raggiungimento di una soglia che ha un certo valore simbolico: sono 600 infatti i ricoverati, numero che non si raggiungeva dallo scorso 3 dicembre quando erano 603. Poi la discesa, rapida prima, lenta e quasi statica poi, fino al 24 dicembre, quando i ricoverati erano 453. Da lì la rapida inversione di tendenza. Se quella in atto non si dovesse fermare, il rischio è di avere un nuovo picco, che non potremmo che chiamare terzo picco dell’epidemia dopo quello di marzo e di fine novembre.

Ricoverati in terapia intensiva: 68, ieri 69 (-1), picco 94 il 3 dicembre.

Ricoverati in terapia semi-intensiva: 161, ieri 162 (-1), picco 162 il 7 gennaio 2021.

Ricoverati non in terapia intensiva: 371, ieri 359 (+12), picco 452 il 29 novembre.

Totale: 600, ieri 590 (+1o) picco 683 il 29 novembre.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5796 tamponi: 3831 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1965 nello screening con percorso Antigenico) e 1965 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 564 (167 in provincia di Macerata, 103 in provincia di Ancona, 112 in provincia di Pesaro-Urbino, 77 in provincia di Fermo, 60 in provincia di Ascoli Piceno e 45 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (62 casi rilevati), contatti in setting domestico (129 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (157 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (22 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (17 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (5 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1965 test e sono stati riscontrati 55 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

