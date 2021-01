CUPRA MARITTIMA – Aperto il bando volontari per la raccolta delle domande del Servizio Civile.

Per il Comune di Cupra Marittima sono disponibili:

▪️ 2 posti per il progetto relativo al settore servizi sociali-assistenza minori (Il Villaggio della Speranza 2.0)

▪️ 1 posto per il settore cultura -patrimonio storico-artistico-culturale (Riprendiamo il filo 2.0)

Tutte le info qui:

http://www.halleyweb.com/c044017/po/mostra_news.php?id=486&area=H&fbclid=IwAR3RoVZstCYB0CuC7KBa9DmOSrLQs7Qvf4dh0uIMe3c0JeSVfdAemkGDltk

