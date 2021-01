FERMO – Blitz antidroga compiuto dalle Forze dell’Ordine in autostrada il 4 gennaio.

Arrestato un 37enne di origine balcanica e residente a San Benedetto. Dalla Questura di Fermo, tramite nota stampa diffusa il 5 gennaio, raccontano: “Ieri, alle ore 19.50 circa, una pattuglia della Polizia Stradale di Porto San Giorgio durante il normale servizio di vigilanza stradale effettuava il controllo di un’autovettura Audi A6 di colore nero al chilometro 275 della carreggiata sud sull’A14. Alla guida veniva identificato un cittadino albanese, 37enne, regolare sul territorio nazionale e residente a San Benedetto del Tronto”.

Dalla Questura fermana proseguono: “Visto l’atteggiamento particolarmente nervoso ed agitato della persona controllata ed in virtù dei numerosi precedenti di Polizia a suo carico, gli agenti decidevano di approfondire il controllo e, coadiuvati da altro personale della Polizia di Stato in transito, accompagnavano il soggetto presso gli uffici di appartenenza. In caserma il soggetto fermato era sottoposto a perquisizione personale, estesa successivamente al veicolo, che dava esito positivo. Infatti nel bagagliaio della macchina, gli agenti rinvenivano una borsa in tela di colore nero al cui interno era celata della marijuana per un peso complessivo superiore ai 2 chili”.

“Il 37enne veniva tratto in arresto per la violazione alla normativa vigente sugli stupefacenti, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziara e tradotto al locale carcere di Fermo – si legge nella nota stampa diffusa dalla Questura di Fermo – Inoltre, a carico dell’arrestato la pattuglia contestava la violazione amministrativa per la guida senza patente, perché mai conseguita e la violazione sulla normativa anti-Covid, spostamento senza valida motivazione”.

Dalla Questura concludono: “Quanto conseguito è il risultato dell’impegno profuso dal personale della Polizia Stradale di Fermo, in relazione ai capillari controlli anti-Covid e all’attività di repressione dei reati che in questo particolare periodo non è mai passata in secondo piano”.

