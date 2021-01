Per giocare sarà necessario partecipare alla celebrazione delle ore 11 del giorno dell’Epifania poichè in quell’occasione sarà svelato il primo indizio.

Epifania a Ragnola: parte la caccia al tesoro online

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un viaggio dalla Terra Santa a San Benedetto del Tronto, uno sbarco ed un iniziale disorientamento. Il legame dei Re Magi con la città rivierasca, in particolare col quartiere Ragnola inizia così, per iniziativa del Parroco della Sacra Famiglia don Francesco Ciabattoni. Sbarcati al porto i magi non sanno dove andare: camminano in lungo ed in largo chiedendo ai passanti dove si trovi la chiesa della Sacra famiglia di Ragnola. Una stella suggerisce loro di chiedere aiuto ai bambini, che con il cuore puro, sapranno trovare la strada.

L’esperienza inizia con un cortometraggio, pubblicato sulle piattaforme social della parrocchia, propedeutico ad una caccia al tesoro on line che si svolgerà dal 6 gennaio. Per iniziare a giocare sarà necessario partecipare alla celebrazione delle ore 11 del giorno dell’Epifania poichè in quell’occasione sarà svelato il primo indizio.

“Giocare fa bene alla salute e in questi giorni di pandemia vogliamo sperimentare nuovi modi di incontro. Oltre la creatività, c’è una grande passione educativa: la nostra caccia al tesoro vuole essere un’iniziativa in grado di coinvolgere i bambini e i loro genitori e al tempo stesso ricordare le tappe della visita dei Magi a Gesù Bambino” spiegano i promotori. « Anche i bambini in quarantena sono invitati a partecipare: possono infatti richiedere il primo indizio, inviando un messaggio al parroco, così da giocare a casa e ricevere ugualmente il premio.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.