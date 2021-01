GROTTAMMARE – Un posto disponibile per un giovane tra i 18 e i 28 anni relativamente al Progetto S.I.R.E. (Sistema Integrato Risposta Emergenza) nell’ambito della Protezione Civile alla Misericordia di Grottammare.

Si tratta di un Progetto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia che vede a Grottammare una delle molteplici sedi di attuazione previste sul territorio nazionale.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità on-line e attraverso il riconoscimento dell’identità Spid almeno di 2° livello. Per chi non fosse in possesso dell’identità Spid, può crearla recandosi all’Ufficio Postale oppure anche su internet attraverso altre piattaforme di intermediari.

I requisiti suggeriti ai giovani che intendessero presentare la domanda sono buona volontà e impegno, interesse al mondo della Protezione Civile e del Volontariato e capacità fisiche nella norma.

Quella del Servizio Civile è un’esperienza straordinaria, formativa, di crescita e maturità personale e di grande utilità per il servizio che si rende alla comunità.

Dura 12 mesi con 25 ore settimanali di servizio.

Riportiamo l’indirizzo per la presentazione della domanda di servizio civile on-line: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Oppure consultate il sito delle Misericordie: www.misericordie.it .

Le domande on-line vanno tassativamente presentate entro e non oltre le ore 14 dell’8 febbraio.

Per informazioni ulteriori potete telefonare al numero 345-8309752 .

