GROTTAMMARE – A dieci anni dalle Primavere arabe, la storica Michela Mercuri e il giornalista Paolo Di Giannantonio saranno gli ospiti della piattaforma digitale grottammarese per il secondo appuntamento delle Giornate della Partecipazione.

L’incontro si terrà venerdì 8 gennaio, in collaborazione con l’associazione “I luoghi della scrittura”.

Come è cambiato il Mediterraneo tra terrorismo, guerre per procura e migrazioni è il tema centrale da cui si svilupperà l’intervento di Michela Mercuri, docente di Storia contemporanea dei paesi mediterranei all’università di Macerata, analista geopolitica e opinionista, al quale prenderà parte il giornalista e conduttore tv Paolo Di Giannantonio.

L’iniziativa si svolgerà in diretta streaming con collegamenti dalle pagine Facebook Città di Grottammare e dell’associazione Radio Incredibile e dal canale YouTube di Radio Incredibile. Inizio alle ore 18.

Le Giornate della Partecipazione proseguiranno a febbraio con Gherardo Colombo, giurista, e Luciano Violante, ex politico e accademico. Atteso successivamente anche Gianrico Carofiglio, scrittore, ex magistrato ed ex senatore.

