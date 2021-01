PORTO SANT’ELPIDIO – Controlli dei carabinieri nel fine settimana da poco passato.

A Porto Sant’Elpidio i militari del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone, un uomo e una donna, per il mancato rispetto dei provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale a loro carico.

In una nota stampa diffusa il 4 gennaio l’Arma fa sapere: “L’uomo è risultato assente, senza giustificato motivo, al Comando locale per la consueta firma di presentazione come imposto dal Tribunale. La donna, invece, non si è fatta trovare in casa durante i controlli dei militari, doveva rimanere nell’abitazione nelle ore notturne come imposto dal Tribunale”.

