FERMO – Emergenza Coronavirus, controlli delle Forze dell’Ordine in più province delle Marche in questi giorni.

Dalla Questura di Fermo raccontano, in una nota stampa diffusa il 4 gennaio: “Tra le poche sanzioni elevate per il mancato rispetto delle disposizioni a contrasto della diffusione dell’epidemia, quella nei confronti di un uomo rintracciato dalla Polizia nella tarda serata del 3 gennaio alla guida della propria autovettura, il quale è risultato essere già stato sanzionato recentemente altre due volte per la medesima infrazione e pertanto è stato nuovamente multato con sanzione amministrativa maggiorata per la recidiva”.

“L’ulteriore accertamento effettuato sulla documentazione del veicolo ha evidenziato che la vettura condotta non era coperta dalla assicurazione obbligatoria né revisionata nei termini previsti e quindi, dopo le ulteriori due sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada, il veicolo è stato affidato in custodia ad una depositeria autorizzata” concludono dalla Questura.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.