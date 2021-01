Originario di Castellalto, nel Teramano, in Riviera l’anziano forma la sua famiglia composta dalla moglie Rita e dalla figlia Maria Antonietta con cui oggi trascorre le sue serene giornate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il giorno di Capodanno Florio Varani ha compiuto 100 anni ricevendo gli auguri telefonici del sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti.

Nato a Castellalto, in provincia di Teramo, terzo di 7 fratelli, Florio ha avuto una vita piuttosto movimentata: è sergente dell’Esercito nella seconda guerra mondiale, combatte sul fronte albanese, viene poi fatto prigioniero e deportato in Germania dove rimane per due anni.

Al ritorno in Italia, dopo varie esperienze lavorative, viene assunto dall’Amministrazione delle Poste che nel 1967 lo destina a San Benedetto del Tronto. Lavora prima all’Ufficio postale centrale, poi alla succursale 2. In Riviera Florio forma la sua famiglia composta dalla moglie Rita e dalla figlia Maria Antonietta con cui oggi trascorre le sue serene giornate.

