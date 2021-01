SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Polizia Municipale ha pubblicato due ordinanze relativa a modifiche della viabilità per lavori che inizieranno giovedì 7 gennaio a San Benedetto.

In via Carducci si sposta verso ovest il cantiere per il rifacimento della condotta idrica e fognaria. Via Carducci verrà quindi chiusa all’altezza di via Vittorio Veneto che, durante i lavori, vedrà il senso di marcia invertito. Chi proviene dalla statale avrà dunque la direzione obbligatoria a destra in via Carducci all’intersezione con via V. Veneto. Inoltre sarà vietato l’ingresso in via Carducci dalla Statale 16 ai veicoli di massa complessiva superiore a 35 qt.

In via del Perugino invece inizieranno, sempre il 7 gennaio, i lavori di sistemazione dello spazio incolto che si affaccia su piazza Tortora e che è stato di recente acquisito al patrimonio comunale. Previsti interventi di realizzazione della rete fognaria, di illuminazione e di asfaltatura.

