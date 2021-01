ANCONA – In programma una serie di incontri in webinar inerenti al progetto “R.I.E.S.CO. Marche (Reti Inclusive E Solidali per la Comunità) Terzo settore in rete per l’emergenza Covid-19”.

Quattordici associazioni insieme per contrastare gli effetti di esclusione sociale e marginalizzazione. Progetto finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il primo in Italia finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus Covid-19.

Capofila sono 14 organizzazioni di volontariato con la cooprogettualità di altre associazioni dislocate su territorio regionale (tra cui la FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

L’obiettivo è promuovere una serie di azioni integrate su tutto il territorio regionale per la realizzazione delle 4 macro aree strategiche individuate:

▪️Azioni di contrasto alla povertà estrema;

▪️Azioni ed interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli, compresa la consegna di pasti e medicine a domicilio;

▪️Azioni di supporto a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito dall’emergenza epidemiologica;

▪️Azioni di supporto al tessuto associativo regionale, volto al sostentamento delle Odv e delle Aps.

La F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) partecipa al progetto R.I.ES.C.O. con un’offerta formativa rivolta ad adulti e ragazzi dagli 11 anni in su proponendo una serie di webinar su temi di attualità. Scopri di più

