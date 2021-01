CUPRA MARITTIMA – Riqualificazione importante per un Borgo situato lungo la costa picena.

A fine 2020, negli ultimi giorni di dicembre poco prima di Natale, intervento di pulizia al Paese Alto di Cupra Marittima.

Ripulite e divelte le sterpaglie presenti e adiacenti le mura. Nuova illuminazione anche nel tratto ovest, sono stati introdotti sette nuovi corpi illuminanti a Led, in funzione dal 31 dicembre scorso.

Il sindaco Alessio Piersimoni commenta: “Riqualificazione suggestiva con le nuove luci che danno lustro all’area e soddisfa residenti ma anche forestieri, nuova illuminazione visibile anche dall’autostrada”.

Il primo cittadino prosegue: “Opera, di basso costo, un primo passo per il recupero e la valorizzazione dei beni architettonici presenti nel vecchio incasato. Ringrazio tutta l’amministrazione in particolare il consigliere con delega ai lavori pubblici Stefano Brutti e l’assessore al bilancio e alla manutenzione Fausto Imberti. Teniamo a dare un buon decoro al paese e gettiamo le basi per una progettazione importanti riguardanti le mura medievali”.

