Numeri che dimostrano un incremento eccezionale dell’informazione da noi fornita nel corso del 2020: utenti aumentati del 65%. Il tempo speso nella lettura di Riviera Oggi e Piceno Oggi è stato di 31 anni in totale

Il 2020 si è appena concluso e come ogni anno è tempo di bilanci anche per giornali da noi editi, Riviera Oggi e Piceno Oggi.

Sulla base delle statistiche certificate Google Analytics, l’anno appena concluso ha sancito il raggiungimento di un importante traguardo: abbiamo infatti raggiunto i 20 milioni di pagine lette nell’anno solare. L’aumento complessivo rispetto all’anno precedente è stato notevole: +47,2%. E ancor più marcato per Piceno Oggi (+65,1%) che per Riviera Oggi (+43,2%).

Incremento eccezionale anche nel numero di utenti: +64,5% in totale, tra il +67,3% di Riviera Oggi e il +59,25% di Piceno Oggi.

Ma è l’indicatore del tempo speso nella lettura del nostro giornale la nostra nuova unità di misura di base, considerando l’enfasi che poniamo da un paio d’anni sulla produzione di informazione video. Ebbene il tempo complessivo speso nella lettura dei nostri giornali è aumentato del 46,83%. Per gli amanti delle curiosità, è come se un singolo lettore fosse stato connesso giorno e notte alle nostro pagine per 31 anni…

Ringraziamo dunque i nostri lettori, vecchi e nuovi, vicini o lontani. Senza dimenticare che gran parte del traffico da noi originato coinvolge anche gli utenti social (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram) e a quel punto i numeri qui sintetizzati aumentano in modo esponenziale.

