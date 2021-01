Il primo cittadino, risultato negativo al tampone odierno, dichiara: “Doppio obiettivo, ultimi in classifica per numero di contagi e primi per numero di esami effettuati”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’Area Vasta 5 ci dice che solo per oggi ci sono circa 2700 prenotazioni ed è già un ottimo risultato. Dobbiamo mantenere questo trend anche per i prossimi giorni”.

Così il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, commenta le prime ore dello screening di massa in Riviera: “Vogliamo raggiungere un doppio obiettivo, ultimi in classifica per numero di contagi e primi per numero di tamponi effettuati”.

Il primo cittadino ha fatto il tampone al PalaSpeca: “Ho fatto il test pochi minuti fa al Palazzetto, praticamente non c’era fila ed ho già avuto il messaggio che mi ha fornito l’esito negativo”.

Il sindaco Piunti conclude: “Invito tutti, soprattutto i ragazzi, a recarsi al Palasport o al Palariviera. Il tampone non è assolutamente doloroso e serve a tutelare la propria sicurezza e quella di chi ci sta vicino”.

