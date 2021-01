SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A San Benedetto del Tronto, i Carabinieri della locale Compagnia, nell’ambito della vigilanza alla circolazione stradale, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 24enne del posto, risultato positivo all’accertamento alcolemico e per cui sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria ascolana”.

Così in una nota stampa diffusa il primo gennaio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno durante i controlli di Capodanno: “Patente di guida, ovviamente ritirata”.

