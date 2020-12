Polizia Municipale sempre in azione

GROTTAMMARE – Ancora una sanzione.

Sempre a Grottammare altra multa per coprifuoco violato. In azione la Polizia Municipale.

Multa di 400 euro giunto da Foggia a Grottammare: “Devo andare in Svizzera per lavoro”. Una motivazione non considerata da veritiera.

Inoltre l’auto era uscita dal casello autostradale per proseguire poi il transito sulla Statale 16.

I Vigili Urbani hanno comunque elevato una salata multa.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.